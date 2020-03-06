أخبار مصر | بيان بحالة الطقس غدا السبت.. وتحذيرات من الشبورة الكثيفة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيان بحالة الطقس غدا السبت.. وتحذيرات من الشبورة الكثيفة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة السبت الموافق 7 مارس 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية، محذرة من الشبورة المائية صباحا.

وإليكم حالة الطقس المتوقعة غدًا:

القاهرة الكبرى: مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة كثيفة صباحًا، والرياح معتدلة.

الوجه البحري: مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة كثيفة صباحًا، والرياح معتدلة.

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السواحل الشمالية الغربية: معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، والرياح معتدلة.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة كثيفة صباحًا، والرياح معتدلة.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

شمال الصعيد: دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة كثيفة صباحًا، والرياح معتدلة.