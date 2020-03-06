أخبار مصر | عاجل.. أول تعليق لمصر على استهداف السفارة الأمريكية بتونس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أول تعليق لمصر على استهداف السفارة الأمريكية بتونس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم، الهجوم الإرهابي الذي وقع اليوم بالقرب من مقر السفارة الأمريكية بالعاصمة التونسية، مما أسفر عن مقتل شرطي وإصابة عدد من أفراد الأمن والمدنيين.

ونقل البيان خالص تعازي مصر إلى الشقيقة تونس وأسر الضحايا، وتمنياتها بسرعة الشفاء للمصابين، مؤكدًا رفض مصر التام لكافة أشكال الإرهاب والعنف والتطرف، وتضامنها مع الجمهورية التونسية الشقيقة في مواجهة آفة الإرهاب البغيضة.