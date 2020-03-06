شكرا لقرائتكم خبر عن ختام فعاليات قافلة «عيالنا» بمحافظة بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتحت إشراف الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة؛ اختتمت فعاليات القافلة الثقافية التي يقيمها المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف لأول مرة في محافظة بني سويف تحت شعار «عيالنا»، والتي استمرت أربعة أيام، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وذلك استمرارا لبرنامج القوافل الثقافية في محافظات مصر بإشراف جمال عسل مدير إدارة القوافل الثقافية بالمركز.

وقد أقيمت فعاليات القافلة الثقافية بمراكز شباب ومدارس قرى تزمنت ودنديل وأشمنت، حيث قدم فنانو المركز على مدار أربعة أيام من يوم الأثنين إلى يوم الخميس صباحا ومساء العديد من ورش الفنون التشكيلية، بالإضافة للورش الإبداعية كورسة الرسم بالموسيقى، وورشة سر البطولة، وورش الحكي، وورشة «دوي»ومجموعة من العروض الفنية والترفيهية كالساحر والأراجوز، ومسرحية العرائس «الفيل المتمرد».

وفي الختام تم عمل معرض لنتاج الورش الفنية التي قدمها فنانو المركز القومي لثقافة الطفل مع أطفال محافظة بني سويف، كما تم تقديم شهادات تقدير لرؤساء مراكز الشباب ومديرين المدارس، والعاملين الذين تعاونوا لإنجاح القافلة.