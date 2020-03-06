شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكندرية تستعد لصيف 2020.. وتجهيز شاطئ مجاني لذوى الاحتياجات الخاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، اليوم الجمعة، عن سلسلة من الإجراءات لتجهيز الشواطئ، استعدادا لاستقبال الزوار والمصطافين خلال صيف 2020. ومن ابرزها تجهيز شاطىء مجانى لذوى الاحتياجات الخاصة.

ويعقد اللواء جمال رشاد، رئيس إدارة السياحة والمصايف، لقاء موسع مع جميع مستأجري الشواطئ، البالغ عددها 61 شاطئا، خلال الفترة المقبلة.

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وقال رئيس إدارة السياحة والمصايف، أنه سيجرى فتح أكثر من قناة للاتصال عبر الهاتف ومواقع التواصل الاجتماعي لتلقي شكاوى المواطنين من رواد الشواطئ.

وأضاف رشاد، في بيان له، اليوم، أنه سيتم زيادة فرق التفتيش والمرور والمتابعة على الشواطئ والكافيتريات، فضلا عن فتح شاطئ مجاني بالكامل أمام الزوار والمواطنين.

وأشار إلى بدء طباعة أكثر من مليون مطوية «فلاير» تتضمن أسعار الشواطئ وأرقام الإبلاغ عن الشكاوى، لتوزيعها على الشواطئ ومداخل الطريقين الزراعي والصحراوي، وذلك بدءا من عطلة شم النسيم.

وأعلن رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، عن تجهيز شاطئ بالمجان بمنطقة المندرة لأول مرة لذوي الاحتياجات الخاصة، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.