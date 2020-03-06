شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 7 أشخاص في انهيار شرفة عقار بالإسكندرية.. وقرار عاجل من النيابة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب 7 أشخاص بإصابات سطحية في انهيار شرفة شقة بالطابق الأول بعقار مكون من 5 طوابق بمنطقة العصافرة قبلي في حي المنتزه ثان شرق الإسكندرية. فيما أمرالمستشار اشرف المغربى، المحامى العام لنيابات المنتزه، بتشكيل لجنة هندسية من الحى لمعاينة العقار وسؤال المصابين.

تلقى قسم شرطة أول المنتزه بلاغا يفيد بانهيار شرفة عقار قديم بمنطقة العصافرة قبلي، ووجود مصابين، وانتقل ضباط القسم رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ.

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وتبين من الفحص أن العقار، بناء قديم، مأهول بالسكان، مكون من طابق أرضي و5 طوابق علوية، وسقوط شرفة الطابق الأول أثناء تواجد مسن بداخلها، ما أسفر عن إصابته و6 آخرين من المارة.

من جانبه، قال الدكتور ياسر الجندي، رئيس حي المنتزه ثان، في تصريح له، اليوم الجمعة، إن جميع المصابين إصابتهم طفيفة وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأضاف رئيس حي المنتزه ثان أنه تم وضع حواجز حديدية حول العقار حفاظا على حياة المارة، لحين فحص العقار هندسيا .

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة ثان المنتزه، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.