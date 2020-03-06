شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الزقازيق: لا يوجد طباخ للرئيس ولا للقيادات (نص البيان) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت جامعة الزقازيق، برئاسة الدكتور عثمان شعلان، رئيس الجامعة، بيانا لها، حول ما أُثير إعلاميًا بشأن المدعو «ع. م. م» طباخ رئيس الجامعة، مؤكدة أنه لا يوجد طباخا لرئيس جامعة الزقازيق ولا أي من قيادات الجامعة.

ووفقا للبيان فإن اللجنة المشكلة من مختصين بالعمل في قسمي التعليم والمستشفيات بالجامعة، توصلت إلى أن المذكور يعمل بوظيفة طباخ بقاعة المؤتمرات بكلية التجارة ويتبع إدارة العلاقات العامة، حيث تم انتدابه من مستشفيات الجامعة في عهد رئيس الجامعة السابق وتم إلغاء انتدابه في عهد رئيس الجامعة الحالي بتاريخ ٦ ديسمبر الماضي، وأنه لا يوجد طباخا لرئيس جامعة الزقازيق ولا أي من قيادات الجامعة.

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وأفادت الجامعة بأن اللجنة المُشكلة قدمت مذكرة تتضمن نتائج عملها بهذا الشان، وتم عرضها على رئيس الجامعة، تفيد انتهاء ندب المذكور من الجامعة بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٦، وتم إخطار الجامعة بحبسه جنائيا بحكم نهائي في ٢٤/ ١٢/ ٢٠١٩، وتم إحالة الحكم إلى الشؤون القانونية في حينه والتى انتهت إلى وقفه عن العمل.

مذكرة تعرض

وذكر البيان أن رئيس الجامعة اعتمد رأي المستشار القانوني في ٢٢/ ١/ ٢٠٢٠ وتم صدور الأمر التنفيذي رقم ٢٩٠٧ بتاريخ ٢٦ يناير ٢٠٢٠ بحرمان المذكور من كامل أجره اعتبارا من ١٩ نوفمبر ٢٠١٩ وهو تاريخ حبسه تطبيقا لنص المادة ٢٤ من قانون ٨١ لسنة ٢٠١٦ قانون الخدمة المدنية، فضلًا عن إحالة المذكور وكافة أوراقه إلى مجلس تأديب العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بجامعة الزقازيق للفصل في مسؤوليته التأديبية حين عودته للعمل بالمستشفيات.

وبالنسبة للمكافأت، أوضحت جامعة الزقازيق، في بيانها، أن مكافأة الـ٥٠٠ جنيه المقررة من صندوق تحسين أوضاع العاملين بالجامعات، بأنه تم صرفها في إطار القانون حيث مناط الصرف بأن يكون الموظف بالعمل في ٦ نوفمبر الماضي، وهو ما ينطبق عليه قانونًا، أما مكافأة الـ ٩٠ يوم امتحانات، فقد ورد خطأ في الخطاب المرسل إلى إدارة المستشفيات حيث تم تحرير استمارة للصرف له ولجميع العاملين بالجامعة ولم يتم الصرف حتى تاريخه انتظارا لقرار السلطة المختصة، وتدبير الموارد المالية حيث يتم الصرف من الموارد الذاتية وتم سحب اسم المذكور من الاستمارة.

وأوضحت أن راتب شهري ديسمبر ويناير قد تم الصرف لأن إيقاف المرتب يتم بإجراءات قانونية، وأنه تم إخطار الجامعة بصورة الحكم في ٢٤ /١٢/٢٠١٩ واعتماد رأي المستشار القانوني في ٢٠/١/٢٠٢٠ من السلطة المختصة في ٢٢ يناير ٢٠٢٠ وصدر الأمر التنفيذي رقم ٢٩٠٧ بتاريخ ٢٨ يناير ٢٠٢٠، ولم يتم صرف مكافأة الإمتحانات عن دور يناير للمذكور.