أخبار مصر | انطلاق فصول محو الأمية لسكان روضة السيدة

وأشار عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعي، إلى أنه من المتوقع أن تستمر هذه الفصول لمدة ثلاثة أشهر، وتستهدف أكبر عدد من سكان روضة السيدة الراغبين في الالتحاق بها.

وتستهدف الفصول كبداية تجريبية محو أمية 23 من الراغبين في التعليم، وذلك تحت رعاية وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج.

بدأ مشروع تطوير روضة السيدة، تنفيذ فصول محو الأمية لتعليم الكبار بمنطقة بالتعاون مع هيئة قصور الثقافة فرع القاهرة ومؤسسة "اسمعونا".

وأكد أن الوزارة تسعى دائمًا لتنمية بيئة اجتماعية متكاملة لأبناء منطقة روضة السيدة زينب، (تل العقارب سابقا) بعد تطويرها وتوفير مساكن مؤثثة لقاطنيها، وتستهدف بالأساس بناء إنسان متحضر في مجتمع جديد مستدام.

وأضاف أن هذا المشروع جاء إيمانًا بقيمة المسئولية الاجتماعية التي توليها وزارة التضامن الاجتماعي خاصة لدعم محدودي والفئات المهمشة ورفع مستوى معيشتهم وتحسين مستوى الخدمات التي تُقدَّم لهم ورعاية جميع فئات المجتمع المصري ومراعاة البُعد الاجتماعي لهم عند وضع البرامج والأنشطة المختلفة.

جدير بالذكر أن مشروع "روضة السيدة" يتكون من 816 وحدة سكنية تم تسكين 535 أسرة، وجارٍ تسكين باقي الوحدات.