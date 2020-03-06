أخبار مصر | رئيس "تحالف الأمراض المزمنة" يحذر من ارتفاع أعداد مرضى السكر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "تحالف الأمراض المزمنة" يحذر من ارتفاع أعداد مرضى السكر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذر الدكتور عادل عبد العزيز السيد، رئيس التحالف المصري للأمراض المزمنة، أستاذ الباطنة والسكر بكلية طب سوهاج، من ارتفاع أعداد المصابين بمرض السكر في مصر، مؤكدا أنه من ضمن 4 أمراض مسئولة عن 85% من الوفيات في مصر.

وقال "عبد العزيز": إن أعداد المصابين بمرض السكر في مصر، بلغ نحو 8.5 مليون شخص، محذرا من أن "نصف مرضى السكر في البلاد غير مكتشفين، وهو أمر خطير".

واستعرض "عبد العزيز"، في جلسة خاصة في اليوم الأول لفعاليات مؤتمر اتحاد الأطباء العرب السنوي الـ45 الذي يعقد على مدار ثلاث أيام، أحدث بروتوكولات علاج مرض السكر، نظرا لانتشار المرض وتعدد تأثيراته على صحة الإنسان، ومضاعفاته على جميع أجهزة الجسم.

وعلى هامش فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر، أوضح "عبد العزيز" أن الإحصائيات تتحدث عن أن هناك نحو 8 ونص مليون مريض سكر في مصر، وأن العدد قد يكون قد اقترب حاليا من 12 مليون مريض، محذرا من أن نصف مرضى السكر فى مصر غير مكتشفين، وهذا أمر في منتهي الخطورة ويعاني من المضاعفات.

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وأشار إلى أن الأمراض غير المعدية (أمراض السكر وأمراض لقلب و الصدر المزمنة والسرطان) مسئولة عن 85% من الوفيات في مصر، وأن أعداد مرضى السكر كبير ويدعو للقلق"، لا سيما وأنه مرض قاتل، ومكلف للغاية، لأن عدم اكتشاف مريض السكر في البداية يكلف علاجه أموال كثيرة.

ودعا رئيس إلى ضرورة زيادة موازنة وزارة الصحة لصالح المكافحة والوقاية من مرض السكر، مشيرا إلى ضرورة قيام من تخطى سن الأربعين عاما إلى ضرورة إجراء تحليل السكر بشكل دوري من دون انتظار ظهور أي أعراض.

ونوه بأن السكر نوعين، الأول فيه محاولات كثيرة للوقاية منه لكن حتي الان لم نتمكن من ذلك، لكن النوع الثاني لدينا يقين بأن الوقاية منه ممكنه، مضيفا:" الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالسكر من النوع الثاني، هؤلاء يجب إعداد برامج وقائية لهم، بحيث تتضمن إنقاص الوزن وممارسة الرياضة، والتغذية السليمة.

ولفت إلى أن نقص وزن الأشخاص من 5% إلى 10% تقرييا، يؤخر حدوث مرض السكر، ولذلك فالوقاية مهمة باتباع النشاط الرياضى والتخسيس، وهناك بعض الأدوية المستخدمة أيضا.

وأشاد بتجربة مبادرة 100 مليون صحة في مصر، قائلا: إنها مبادرة ممتازة بعد أن ساعدت علي الكشف علي كثير من الحالات، وساعدت على دق جرس الإنذار، ونشيد بها ونتمنى أن تتكرر، حيث إن العالم كله منبهر بتلك التجربة.