مصر | نشرة حوادث "الخليج 365": الداخلية تطلق مبادرة "أنتم المستقبل" بمشاركة طلبة المدارس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365": الداخلية تطلق مبادرة "أنتم المستقبل" بمشاركة طلبة المدارس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، اليوم الجمعة، خلال الساعات الماضية، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار.

سقوط عصابة "الخلايجة" لتزوير الأوراق المالية بالجيزة

نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة، اليوم الجمعة، في إسقاط تشكيل عصابي تخصص نشاطه في تزوير الأورق المالية وتزوير المستندات الرسمية، بمركز الصف، جنوب المحافظة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا

تحويلات مرورية بمناسبة تطوير طريق الإسماعيلية الصحراوي

أعلنت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور، عن أنه في إطار خطة تطوير شبكة الطرق القائمة ضمن مراحل المشروع القومي للطرق والذي توليه الدولة اهتمامًا بالغًا، فقد اضطلعت بتعيين الخدمات المرورية وسيارات الإغاثة المرورية والدراجات النارية على مدار 24 ساعة لمواجهة أي أعطال أو حوادث ويتم وضع اللافتات الإرشادية لإرشاد قائدى السيارات، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا

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بينها "تعويض الطلاب".. اختصاصات الدائرة السادسة بمحكمة القضاء الإداري

تنقسم محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين، لنوعين وهما المحاكم التأدبية، والمحاكم الإدارية والتي تنقسم إلى ثلاثون دائرة تختص كل منها بنظر أختصاص معين في المنازعات، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"الحماية المدنية" تنقل مسنة من مسكنها لأحد المستشفيات بالقاهرة

نجحت وحدات الإنقاذ بالحماية المدنية بالقاهرة، في نقل سيدة مسنة من مسكنها لأحد المستشفيات عقب تدهور حالتها الصحية، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"الداخلية" تطلق مبادرة "أنتم المستقبل" بمشاركة طلبة المدارس

أطلقت وزارة الداخلية مبادرة "أنتم المستقبل"، التي تتضمن قيام عدد من رجال الشرطة بمشاركة طلبة المدارس، بزراعة شجرة بكل مدرسة كرمز للمستقبل المشرق والمزدهر ورسالة محبة دائمة وباقية، وإهداء من رجال الشرطة لأبنائنا الطلاب، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا