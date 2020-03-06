مصر | بينها "تعويض الطلاب".. اختصاصات الدائرة السادسة بمحكمة القضاء الإداري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بينها "تعويض الطلاب".. اختصاصات الدائرة السادسة بمحكمة القضاء الإداري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنقسم محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين، لنوعين وهما المحاكم التأدبية، والمحاكم الإدارية والتي تنقسم إلى ثلاثون دائرة تختص كل منها بنظر أختصاص معين في المنازعات.

وتنعقد الدائرة السادسة "تعليم"، يوم الأحد أسبوعيا.

وتختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ:

1_طلبة المدارس والمعاهد والجامعات المختلفة.

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ضم المعاهد الأزهرية.

2_طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

3_منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من هذه الدائرة.

ومن الأمثلة التي نظرتها تلك الدائرة دعاوى تطبيق نظام "التابلت"، ودعاوي الغش الجماعي للطلاب، وأيضا تطبيق نظام الثانوية التراكمية.

