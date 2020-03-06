شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف ومحافظ بورسعيد في جولة بالأتوبيس الكهربائي بشوارع المحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بجولة بالأتوبيس الكهربائي في شوارع المحافظة، رافقهما خلالها سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، واللواء أحمد عبدالله محافظ بورسعيد الأسبق، واللواء هشام خطاب مدير الأمن، والمهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة.

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وأشاد وزير الأوقاف بتجربة الأتوبيس الكهربائي، مشيرا إلى أن بورسعيد دائما رائدة وتشهد المشروعات العملاقة التي تجعل منها مدينة حضارية متميزة على أرض مصر.

وقدم اللواء عادل الغضبان شرحا مبسطا عن مجمل الإنجازات التي تمت خلال وقت قياسى في بورسعيد، لافتا إلى أن هناك إصرارا على النجاح ومواجهة أي تحديات لتحقيق أفضل مستوى لبورسعيد وأبنائها.

يذكر أنه بدأ التشغيل التجريبى للأتوبيس الكهربائى بمحافظة بورسعيد لمدة ٢٠ يوما، وذلك تمهيدا لتطبيقه في المحافظة بعد نجاح التجربة، حيث إنه يعمل بالكارت الذكى ويسع ٨٣ شخصا.

وزير الأوقاف ومحافظ بورسعيد

وزير الأوقاف ومحافظ بورسعيد