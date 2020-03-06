شكرا لقرائتكم خبر عن الفاتيكان تسجل أول إصابة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الفاتيكان اليوم الجمعة، تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وأفاد المتحدث باسم الفاتيكان ماتيو بروني ـ حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية ـ بأنه تم اكتشاف إصابة أحد العاملين في مركز الخدمات الطبية بالفاتيكان بفيروس كورونا، مؤكدا في الوقت ذاته تعليق كافة خدمات الكشف الطبي في العيادات الخارجية بالفاتيكان لإتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية وتعقيم وتطهير المركز لمنع انتشار الفيروس.

الجدير بالذكر أن فيروس «كورونا» يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).