شكرا لقرائتكم خبر عن «قومي المرأة» ينظم مسيرة تحت سفح الاهرامات (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم المجلس القومى للمرأة مسيرة بسفح الأهرامات، اليوم الجمعة، بمنطقة الأهرامات، تقدمتها الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس، وعدد من الشخصيات الداعمة لقضايا المرأة، وذلك ضمن فعاليات افتتاح البطولة النسائية التي تستهدف تمكين المرأة المصرية من خلال التعلم التجريبى حتى تصبح عامل تغيير فعال لأسرتها وللمجتمع بالتزامن مع اليوم العالمى للمرأة 8 مارس.

كانت «مرسي» قد افتتحت فعاليات البطولة النسائية التي تعقد بالشراكة بين المجلس وشركتى 360 Experiential Solutions وأكسون موبيل ExxonMobil، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة UN Women، وذلك بحضور السيدة إيمان زيدان مساعدة وزير السياحة والآثار، وهند عبدالحليم نائبة محافظ الجيزة، ومهار راتب مسؤولة الإتصال بهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وممثلي الشركتين.

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افتتاح البطولة النسائية فى اليوم العالمى للمرأة

افتتاح البطولة النسائية فى اليوم العالمى للمرأة

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن المبادرة تستهدف تمكين المرأة المصرية من خلال التعلم التجريبى حتى تصبح عامل تغيير فعال لأسرتها وللمجتمع، وأن المجلس يسعى من خلال المبادرة أيضاً إلى تغيير الفكر المجتمعي تجاه تمكين المرأة في مواقع اتخاذ القرار، من خلال شركات القطاع الخاص التي تتيح فرصة لتقديم السيدات في هذه المبادرة، ولمعرفة دور شركات القطاع الخاص في أجندة تمكين المرأة المصرية، وعبرت عن بالغ سعادتها بتواجد قيادات نسائية في شركات البترول.

وأشارت إلى أن المجلس لديه ٢٧ فرع في كافة المحافظات تعمل على أرض الواقع على تغيير الفكر المجتمعي لتمكين المرأة ،مؤكدة ضرورة مساندة المجتمع المدنى والقطاع الخاص.

افتتاح البطولة النسائية فى اليوم العالمى للمرأة

وأستعانت بكلمة للدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أثناء مشاركتها في المنتدى الإقتصادى العالمي للمرأة الذي عقد خلال اليومين الماضيين والتى قالت فيها«نسعى لوصول مؤشر نسبة السيدات في الوزارات ومواقع اتخاذ القرار إلى نسبة من ٤٠-٤٥ % كنسبة أعلى من المعدل الدولي»، وأوضحت أن المبادرة تتضمن تنمية المرأة والقطاع التعليمى بحى الأسمرات.