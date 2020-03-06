شكرا لقرائتكم خبر عن «خليفة» عضوًا بمجلس إدارة مركزي التميز للدراسات البحثية والتطبيقة للتغيرات المناخية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع الاختيار على النائب الدكتور محمد خليفة، رئيس اللجنة النوعية للبيئة والطاقة بحزب الوفد، وسكرتير عام لجنة الوفدي في الغربية، ليكون عضوًا في مجلس إدارة مركز التميز للدراسات البحثية والتطبيقية للتغيرات المناخية والتنمية المستدامة، ضمن 44 ممثلًا من جميع الجهات في الدولى على مستوى الجمهورية.

ويعد المركز القومي للبحوث من أقوى وأفضل المراجع العلمية البحثية على مستوى الجمهورية والشرق الأوسط وأفريقيا، والثالث من نوعه بعد السعودية وأمريكا، حيث صدر قرار الدكتور محمد محمود هاشم رئيس المركز بإنشاء مركز التميز للدراسات البحثية والتطبيقية للتغيرات المناخية والتنمية المستدامة، ويضم علماء ومتخصصين من كافة الجهات بالدولة، ممثلين عن «وزارة الدفاع، الكليات العسكرية، الأمم المتحدة للتنمية، الجامعات المصرية، وجامعات أمريكا وماليزيا والصين والسعودية».

وتتضمن مهام المركز، المساهمة في الإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراة وتدريب الطلاب، وكذا التعاون البحري والتطبيقي بين الجهات المختلفة من الوزارات والمعاهد البحثية والجامعات في برامج التكيف والتخفيف للتغيرات البنائية، وكذا بناء القدرات الفنية والعلمية على المستوى الوطنى والإقليمي في مجالات تغير المناخ وقضايا المياه.

الدكتور محمد خليفة، تخرج في كلية العلوم قسم ميكروبيولوجي بتقدير عام امتياز، وحصل الماجستير من جامعة عين شمس، والدكتوراة في الميكروبيولجي من جامعة دمياط، وهو تخصص نادر ومتميز في علم الكائنات الدقيقة النافعة.