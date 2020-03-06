شكرا لقرائتكم خبر عن «شرشر» يعلن استجابة السكك الحديدية لإحلال وتجديد مزلقان مدينة منوف والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن النائب أسامة شرشر، عضو مجلس النواب عن دائرة منوف وسرس الليان، عن موافقة المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكك الحديدية، على طلب إحلال وتجديد وتطوير مزلقان مدينة منوف، وتركيب مزلقات الكتروني، لحماية أرواح المارة من أهالى المدينة.
وأضاف« شرشر»، سيتم إرسال لجنة من هيئة السكك الحديدية، لمعاينة المزلقان وبدء إجراءات الإحلال والتجديد والتطوير، في أسرع وقت، خاصة أن المزلقان يقسم المدينة، كما أنه يعتبر أحد المنافذ الكبرى في الدخول والخروج إلى المدينة.
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