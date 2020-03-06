شكرا لقرائتكم خبر عن زائر يتسلق الهرم الأكبر.. والشرطة تلقي القبض عليه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام أحد الزائرين المصريين ظهر اليوم الجمعة، بتسلق الهرم الأكبر، وقد تصدى له أفراد الأمن من شرطة السياحة والآثار، الذين قاموا بإجباره على النزول، وتم اصطحابه إلى قسم شرطة السياحة والآثار بالهرم، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

جدير بالذكر أن مجلس النواب المصري كان وافق في جلسته العامة في شهر فبراير الماضي على التعديلات التي تقدمت بها الحكومة المصرية باستحداث مادتين بقانون حماية الآثار رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ لتجريم ومعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بتسلق الآثار المصرية وارتكاب أي سلوك مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد في المتاحف أو الأماكن الأثرية أو الدخول خلسة بها، كما تضاعف العقوبة حال ارتباط الفعلين المشار إليهما.