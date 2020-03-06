شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل «عمومية الصحفيين» لعدم اكتمال النصاب القانوني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر مجلس نقابة الصحفيين اليوم الجمعة، تأجيل انعقاد الجمعية العمومية العادية للنقابة، إلى يوم الجمعة (20 مارس الجاري)، لعدم اكتمال النصاب القانونى اللازم لانعقادها بحضور«50%+1»من الأعضاء المشتغلين طبقا للمادة (35) من قانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين.

كان مجلس النقابة وجه الدعوة للزملاء المقيدين بجدول المشتغلين لحضور الجمعية العمومية لاعتماد الميزانية العمومية، وتقرير مجلس النقابة عن العام الماضى، وفق المادة (34) من قانون النقابة.