شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان العربي يدين تفجير تونس الإرهابي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدان الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، بأشد العبارات العمل الإرهابي الجبان الذي وقع في محيط السفارة الأمريكية بالجمهورية التونسية اليوم الجمعة 6 مارس 2020م، والذي أدى إلى إصابة عدد من قوات الأمن التونسية.

وأعلن رئيس البرلمان العربي تضامن البرلمان العربي التام ووقوفه مع الجمهورية التونسية في حربها على الإرهاب والجماعات الإرهابية، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي للجماعات الإرهابية المتطرفة ومخططاتها الخبيثة وأعمالها الإرهابية الجبانة التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في الجمهورية التونسية، معبراً عن تثمين البرلمان العربي العالي للجهود التي تبذلها قوات الأمن التونسية للحفاظ على أمن واستقرار الجمهورية التونسية وسلامة مواطنيها، سائلاً الله عز وجل أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.