شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء رحلات البالون الطائر بالأقصر لسوء الأحوال الجوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسببت زيادة سرعة الرياح، اليوم الجمعة، في إلغاء رحلات البالون الطائر بغرب الأقصر، مما أدى إلى قيام شركات السياحة إلى تأجيل رحلاتها لحين استقرار حالة الطقس، ومعاودة اطلاق الرحلات حسب جداول الحجوزات.

وقال أسامة عبدالغنى، مدير بإحدى الشركات السياحية في الأقصر، إنه تم إبلاغهم بإلغاء رحلات البالون منذ أمس الخميس، وذلك نظرًا لسوء الأحوال الجوية، وزيادة سرعة الرياح عن المستوى المسموح خلاله بإقلاع البالون.

وأضاف أن رحلات البالون تخضع بشكل يومي إلى اختبارات للتأكد من مدى ملاءمة أحوال الطقس للطيران، وإذا كانت اشتراطات التحليق متوافرة من عدمه، مشيرًا إلى أنه يشترط حتى يتمكن من الطيران أن لا ترتفع درجة الحرارة عن 38 درجة مئوية، وكلما انخفضت درجات الحرارة كان ذلك أفضل، وأن لا تزيد سرعة الرياح على 8 عقدة في الدقيقة، وأن يكون مستوى وضوح الرؤية في حدود 5 كيلو مترات، وأكد أن على شركات البالون تتبع أقصى درجات الحماية للحفاظ على سلامة وأمن السائحين، بالشكل الذي يضمن لهم الحصول على أفضل رحلة بالون.