شكرا لقرائتكم خبر عن «المصري اليوم» تفوز بجائزتين في مسابقة مصطفى وعلي أمين الصحفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصدت المصري اليوم على جائزتين، في مسابقة مصطفى وعلي أمين الصحفية، عن الأعمال المنشورة في عام 2019، حيث حصل الزميل خالد الشامي، على جائزة أفضل حوار صحفي، عن سلسة حوارات مع مرشحي الرئاسة في الجزائر، التي شملت حوارات مع كافة المرشحين، في الانتخابات التي تم إلغائها بعد تنحي الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، وكذلك الانتخابات في ديسمبر الماضي، مع المرشحين وأبرزهم عبدالمجيد تبون، الذي فاز بمنصب الرئيس، بينما فازت الزميلة غادة الشريف، على جائزة القصة الإنسانية عن عملها «ليلة على الرصيف»، التي عايشت مغامرة لرصد معاناة المشردين في الشوارع.

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واعتمد مجلس أمناء جوائز مصطفى وعلي أمين، أسماء الفائزين، بعد انهاء عمل اللجان المحايدة من فرز الأعمال المقدمة التي وصلت 271 عملا صحفيا في مجالات التحقيق والحوار الصحفي والإخراج والقصة الإنسانية والصورة الصحفية والتغطية الرياضية والكاريكاتير، بينما قررت لجنة التغطية الاقتصادية حجب الجائزة.

وفازت الكاتبة الصحفية سناء البيسي، بجائزة شخصية العام الصحفية، كما فاز الكاتب الكبير جلال عارف، بجائزة أفضل كاتب مقال، فيما فاز الكاتب الصحفي عبدالقادر محمد علي في الأخبار، بجائزة الانتماء.

وصرحت صفية مصطفى أمين، الأمين العام لمؤسسة الجوائز، بأنه سيتم إقامة حفل كبير يحضره عدد من كبار المسؤولين والصحفيين والكتاب لتوزيع الجوائز على الفائزين.