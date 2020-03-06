شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «سياحة النواب»: نراقب تداعيات تعليق العمرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة بالبرلمان، إن هناك تراجعا في معدلات حركة السفر والسياحة حول العالم بسب تداعيات ومخاوف السائح المرتقب من تفشي فيروس كورنا، مشيرا إلى أنه من الصعب الحديث حاليا عن تقدير الخسائر المتوقعة للقطاع السياحي، موضحا أن التغيرات والتطورات المرتبطة بانتشار الفيروس سريعة ومتلاحقة.

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وأضاف «صدقي» في تصريح خاص لـ«المصري اليوم» أن لجنة السياحة بالبرلمان تتابع عن كثب تداعيات قرار المملكة العربية السعودية تعليق برامج العمرة، مشيرا إلى ضرورة وجود فرصة للسلطة التنفيذية وغرفة شركات السياحة لتقديم الحلول.

وعلى صعيد متصل، أكد «صدقي» أن قانون السياحة الصحية في انتظار الخطوة الأخيرة، واصفا السياحة الاستشفائية بالكنز، حيث إنها منتجات السياحة القوية حيث تظل رغبة السائح المرتقب قوية في التوجه نحو مقاصدها لأن الأمر هنا مرتبط بالحالة الصحية والرغبة في الشفاء.

مشيرا إلى أن المقصد السياحي المصري يمتلك ما يقرب من ألف و300 عين، ويمكن أن يدر ذلك المنتج السياحي ما يقرب من 10 مليارات دولار سنويا وهو ما يعد قيمة مضافة للدخل السياحي، مشيرا إلى إمكانية الاستفادة من تقديم منتجات جديدة يقبل السائح على شرائها مثل معالجة وتعبئة المياه الكبريتية على سبيل المثال وليس الحصر.