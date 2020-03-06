شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة المصرية اليابانية: تقدمنا للمجلس الأعلى بـ 33 برنامج عمل خلال 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أحمد الجوهري رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (E-JUST)، إن الجامعة تقدمت إلى المجلس الأعلى للجامعات بـ 33 برنامج"، مشيرا إلى أنهم ينتظرون موافقة المجلس على البدء بتلك البرامج في الدراسة من العام الجامعي القادم 2021 /2020.

وأشار الجوهرى، فى بيان صادر عن الجامعة، إلى أن الجامعة تتكون من كليتين هما الهندسة والعلوم التطبيقية، فالهندسة تضم أقسام "هندسة الكترونيات واتصالات - هندسة وعلوم الحاسب – هندسة القوى الكهربائية – الهندسة الصناعية والتصنيع – هندسة الميكاترونيات – هندسة وعلوم المواد – الهندسة الكيميائية والبتروكيماويات – هندسة مصادر الطاقة – الهندسة البيئية دراسات عليا فقط"، وإدارة الأعمال تضم أقسام "المحاسبة ونظم المعلوماتإدارة الموارد البشرية ".

ولفت رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (E-JUST)، إلي ان التوسعات المستقبلية حتى 2030 سوف تتضمن "دراسات السلام، ريادة الأعمال والابتكار، الاستثمار والإدارة المالية، التسويق وإدارة الأعمال المالية".

وكشف الجوهري عن افتتاح الجامعة لبرامج الدراسة بمرحلة البكالرويوس بعد ان كانت انشأت للدراسات العليا فقط، مشيرا إلي ان الجامعة وجدت أنه يجب التدريس بالنظام الياباني من مرحلة البكالرويوس حتي يستطيع الباحث مواكبة الدراسة البحثية.

وتابع الجوهري، انه لاحظ ان جميع الطلاب الذين تقدموا للجامعة وقت ان كانت مخصصة للدراسات العليا فقط دراساتهم التي تلقوها خلال مرحلة البكالرويوس خارج الجامعة قائمة علي الطريقة النظرية فقط، مشيرا إلي انه كان يجب ان يتلقي الطالب دراسة عملية في تلك المرحلة.

وأشار الجوهري، إلى أنه في شهر اغسطس عام 2017 وافقت لجنة القطاع الهندسى ولجنة الدراسات التجارية والعلوم الانسانية بالمجلس الأعلى للجامعات على الدراسة لمرحلة البكالوريوس وصدور القرارات الوزارية، وتم بدء الدراسة بمرحلة البكالوريوس في سبتمبر 2017 .

وقال رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (E-JUST)، إنه هناك شراكة بين الجامعة ووكالة الفضاء المصرية نحو التعاون والعمل من خلال ترسيخ أدوات وأبحاث الجامعة في خدمة الوكالة.

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وأكد الجوهري، أن هناك فريق عمل بحثي من الجامعة يتضمن أساتذة مصريين وأساتذة من الأصطاف الياباني للعمل في مشروع وكالة الفضاء، موضحا ان المشكلة في العمل بالمشروعات القومية الكبيرة تكمن في العمل في جزر منعزلة، الأمر الذي يحتاج إلى تكاتف جميع الجهات والتعاون المشترك للخروج بنتائج أفضل وأسرع.

وأوضح رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (E-JUST)، اننا نحتاج في مشروع وكالة الفضاء تعاون بين جميع الجامعات لعرض كلا منا ما تستطيع تقديمه والعمل بشكل تكاملي بينا.

وأنشئت الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (E-JUST) بالشراكة مع اليابان كجامعة مصرية حكومية في مدينة برج العرب الجديدة بالإسكندرية لتقديم برامج البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، ويهدف التعاون المشترك بين الحكومتين المصرية واليابانية إلى إقامة شراكة طويلة الأمد بين البلدين لتعزيز التنمية البشرية في المنطقة والعالم.