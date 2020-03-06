شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: حملات مرورية لرصد أى حالات مرضية للخضر بسب التقلبات الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت اللجان الفنية بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى، حملاتها على زراعات الخضر لرصد أى حالة مرضية للنبات واى تضرر للزراعات بسب المناخ المتغير والتقلبات الجوية وسقوط أمطار وحلها ، وعمل برامج توعوية للفلاحين من خلال نشر لجان متخصصة بالحقول ،وتقديم جميع التوصيات الفنية والإرشادات للمزارعين، واتباع النظم السليمة لحماية النباتات من التغيرات المناخية تفاديا لعدم تأثر المحاصيل الزراعية من قلة الإنتاج وتساقط الثمار .

وقال المهندس محمود عطا ، رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية ، إن هناك متابعة دورية وحملات مروية من قبل إدارة الخضر والمحاصيل البستانية بالمحافظات بالتعاون مع مديريات الزراعة ولجان متخصصة من قبل مركز البحوث الزراعية ، لرصد حالات المتغيرات على الزراعات الفاكهة والخضر بسب المناخ المتغير والتقلبات الجوية ، وتشكيل غرف عمليات بكل مديريات الزراعة لتلقى اى شكاوى من المزارعين وحلها على الفور، مؤكدا أن هناك تكليفات لجميع ادارات البساتين والخضر بعمل حملات مكثفة لتقديم جميع التوصيات الفنية والارشادية.

وأضاف عطا لـ ”الخليج 365”، أن هناك تكليفات بسرعة التدخل والعلاج الفورى فى حالة تأثر المحاصيل بالتقلبات الجوية من خلال لجان متخصصة تتوجه إلى الحقول مباشرة، وعقد ندوات إرشادية فى القرى والحقول للمزارعين، وعمل برامج إرشادية متخصصة على أعلى مستوى، يقدمها مجموعة من أساتذة مركز البحوث الزراعية متخصصين فى أمراض النبات والعمليات الزراعية الإرشادية بقرى المحافظات ، لحماية المحاصيل الزراعية سواء الخضر والفاكهة من التقلبات الجوية ، من خلال حملات مكثفة ولجان مرورية بتقديم جميع الارشادات والتوصيات الفنية للمزارعين لمواجهة مخاطر التغيرات المناخية ، وموجة الصقيع لعدم تأثير انتاج المحصول ، وخاصة محصول الخضر الشتوية المبكرة .

وقال تقرير المحاصيل الزراعية ، إنه لابد من ضرورة توفر رطوبة أرضية "دائمة" تحت الزرع ( رية سريعة قبل البرد مباشرة).اجراء رية سريعة "على الحامى أخر النهار لكل المحاصيل بدون استثناء ،و أهم المحاصيل الحساسة للبرودة العالية أالتى يجب على مزارعيها الحفاظ على الرطوبة الأرضية فى حالة موجة الصقيع، منها محصول الطماطم والبطاطس ، والفراولة ، والجوافة والموز ومانجو - بصل وثوم .