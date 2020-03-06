شكرا لقرائتكم خبر عن سفير فرنسا يحتفل بيوم المرأة العالمى بمناقشة طرق التعليم في حضور هند صبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل المعهد الفرنسي في القاهرة، بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية، باليوم العالمي لحقوق المرأة، تحت عنوان المرأة والمعرفة، حيث يقدم سلسلة من الفاعليات، داخل وخارج مقراته، بدءًا من يوم 8 مارس وحتى نهاية شهر مارس.

وتشارك الفنانة هند صبرى كضيف شرف، في الاحتفالية التي يلقى كلمة الافتتاح بها السفير الفرنسي بالقاهرة ستيفان روماتيه.

كما يعقد المعهد الفرنسي طاولة مستديرة حول المرأة والمعرفة والمعارف، بحضور راندا عبد العزيز محمود مدرسة بكلية الهندسة في الجامعة الفرنسية في مصر، وجميلة بن دربوس المتخصصة في الجراحة، وجيزيل حادجي ميناجلو عالمة آثار معمارية، واثنتين من الفتيات العاملات في مجال الكهرباء بسملة محمد ومحمد خالد من مدرسة إلكترو مصر، تدرّبتا على برنامج ممول من الوكالة الفرنسية للتنمية.

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ويدير اللقاء رشا رمضان المتخصصة في الاقتصاد، وسيناقش الحضور عددا من الأسئلة المطروحة، منها كيف يقوم أولياء الأمور باختياراتهم التعليمية؟ ولماذا تكون هناك اختيارات مهنية متمايزة فتيات/فتيان؟

وهل للمعرفة علاقة بالـ"نوع"؟ هل النساء بطبيعتهن تتمتعن بنزعة لاكتساب بعض المعارف عن غيرها؟

وهل تسمح أعمال النساء الباحثات - من حيث طبيعة هذه الأعمال - بتغيير بناء المعرفة وإدراكها ذهنيًّا واستخداماتها؟ وهل ينبغي أن نكون نساءً لهدم الصور النمطية الخاصة بالمرأة؟

كما سيقوم المعهد الفرنسي بتسليم جائزة المساواة بين الرجل والمرأة وقيمتها 5.000 يورو، تمنح لمشروع ابتكاري ذي بعد تربوي عميق.