شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تطلق مبادرة "أنتم المستقبل" لحث التلاميذ على تشجير المداس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطقلت وزارة الداخلية، مبادرة "أنتم المستقبل"، تتضمن قيام عدد من رجال الشرطة بمشاركة طلبة المدارس بزراعة شجرة بكل مدرسة كرمز للمستقبل المشرق والمزدهر ورسالة محبة دائمة وباقية، وإهداء من رجال الشرطة لأبناءنا الطلاب، فى إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية لجهودها لتحقيق رسالة الأمن، لاسيما الحرص على تحقيق الأمن الإجتماعى وتوطيد أواصر الترابط مع مختلف شرائح المجتمع ولاسيما النشئ وطلبة المدارس وتبصيرهم بالدور الحيوى لكافة أجهزة الوزارة وغرس السلوكيات الإيجابية والوعى الأمنى لديهم.

يأتى ذلك من خلال تفعيل المبادرات والزيارات المختلفة، للتعرف على دور رجال الشرطة فى تحقيق رسالة الأمن، ودور مختلف أجهزة الوزارة فى تقديم الخدمات الشرطية والجماهيرية للمواطنين.

وبدأت المرحلة الأولى من تلك المبادرة بعدد من مدارس محافظة القاهرة بمشاركة ضباط وضابطات مديرية أمن القاهرة حيث غرسوا الأشجار ووزعوا الهدايا الرمزية على طلبة المدارس التى شملتها تلك المرحلة من المبادرة.

من جانبهم، أعرب الطلاب ومسئولى تلك المدارس عن شكرهم لوزارة الداخلية لتنظيم هذه المبادرة، مؤكدين على تقديرهم العميق، وإشادتهم البالغة بالجهود التى تقوم بها أجهزة الوزارة للتواصل المستمر مع طلبة المدارس، باعتبارهم مستقبل هذا الوطن وأمله نحو تحقيق غد مشرق ومزدهر.

وتولي وزارة الداخلية إهتماماً خاصاً بملف "الأمن الإنساني" من خلال توجيه القوافل الطبية لعلاج المواطنين في القرى والنجوع بكافة المحافظات وصرف الأدوية لهم بالمجان، فضلاً عن توجيه مأموريات لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمواطنين في منازلهم، لا سيما كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى، حتى لا يتكبدوا أية مشقة، مع توفير أماكن خاصة لأصحاب الحالات الخاصة بالمواقع الشرطية الخدمية "المرور، والأحوال المدنية، والجوازات، وتصاريح العمل"، وتحريك مساعدات علاجية وغذائية للقرى لاستهداف البسطاء وتوفير السلع الغذائية لهم بالمجان، كنوع من تخفيف الأعباء عن كاهلهم.

واستمراراً لنهج وزارة الداخلية في العمل الإنساني، جاءت مبادرة "كلنا واحد" بجميع مراحلها لتعيد البسمة على وجوه المصريين، من خلال توفير الأغذية للمواطنين بأسعار مخفضة في الشوادر ومن خلال السيارات المتحركة المحملة بالأغذية، حتى لا تتركهم فريسة لجشع بعض التجار، مع توفير سلع غذائية بأسعار مخفضة في منافذ أمان التابعة للوزارة، والتي تتميز بالجودة وانخفاض أسعارها.

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ولا يخلو اجتماع للواء محمود توفيق وزير الداخلية، من التأكيد على أهمية احترام قيم حقوق الإنسان وصون كرامته، ومد يد العون للمواطنين والعمل دوماً على راحتهم.



جانب من المبادرة



زرع الأشجار ضمن المبادرة



زرع الأشجار