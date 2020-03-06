شكرا لقرائتكم خبر عن فحص جميع العاملين بالفنادق والمنتجعات السياحية لمحاصرة فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر مسئول بوزارة السياحة والآثار، إنه جارى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية العاملين بالفنادق فى المقاصد السياحية المصرية، بعد تطورات فيروس كورونا، لافتا إلى أنه سيتم بشكل سريع فحص جميع العاملين فى الفنادق، للتأكد من خلوهم من الإصابة من الفيروس، وذلك فى إطار الحماية والوقاية من فيروس كورونا.

وأشار المصدر لـ"الخليج 365"، إلى أن هناك فرق بدأت متابعة وتدريب جميع العاملين بالفنادق على كيفية الوقاية من الفيروس، واكتشاف الحالات داخل المجموعات السياحية، وكيف يتعامل لو تم اكتشاف حالة وكيفية التواصل مع وزارة الصحة، لافتا إلى أن هناك تنسيقا كاملا بين وزارة الصحة وقطاع السياحة بالكامل سواء العام أو الخاص.

وكانت غرفة المنشآت الفندقية بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار قد قامت باتخاذ مزيد من الاجراءات الوقائية لجميع النزلاء والعاملين بالمنشآت الفندقية.

وكان ماجد فوزي رئيس غرفة المنشآت الفندقية قد قال أن الغرفة أعدت مادة علمية لطرق الوقاية من فيروس كورونا تم توزيعها على جميع المدربين لدى غرفة المنشآت الفندقية والاتحاد المصرى للغرف السياحية، وعددهم 26 مدرب يتنقلون فى جميع المحافظات السياحية، وذلك لإلقاء محاضرات فى بداية كل برنامج تدريبى، مؤكدا علي أنه تم ارسال تعميم لجميع فروع الغرفة بالمحافظات بسرعة التنسيق مع وزارة الصحة والسكان عن طريق مديريات الصحة الموجودة بمحيطهم الجغرافى لعقد دورات توعية مكثفة بواسطة أطباء من المديرية عن الاجراءات التي يجب اتخاذها للوقاية من الفيروسات بصفة عامة وفيروس كورونا بشكل خاص، على أن تقوم فروع الغرفة بتوفير كل مايلزم من لوجستيات لسرعة ودقة تنفيذ هذة الدورات.

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كما قامت الوزارة بتعميم منشور على جميع الفنادق والمنشآت السياحية في مصر بالتوصيات والإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة والتي اصدرتها منظمة الصحة العالمية للوقاية من الفيروسات بصفة عامة وفيروس كورونا بصفة خاصة، وذلك لتطبيقها والعمل بموجبها، مشيرا الي انه تم إخطار الاتحاد المصرى للغرف السياحية وغرفة الفنادق بضرورة تعميم منشور بالقرارات التى اتخذتها اللجنة العليا بمجلس الوزراء.

والتي تلزم الفنادق والمحلات السياحية بسرعة إبلاغ وزارة الصحة عن اية حالات اشتباه سواء للأجانب أو العاملين بها ، وضرورة تعاقد الفنادق والمحلات السياحية مع أطقم طبية مدربة وذات كفاءة عاليه، يتم تدريبها بوزارة الصحة للتعامل مع اية حالة اشتباه بالفيروس ، والمتابعة المستمرة لها.