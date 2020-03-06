شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس برلمان تشيلي يشيد بجهود جامعة القاهرة نحو تعزيز العمل المشترك.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد إيفان فلوريس رئيس البرلمان التشيلي، باللقاء مع الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، حول الدور المهم الذي تلعبه الجامعة في قطاع التعليم العالي وإنتاجها العلمي الهائل في مجال البحث والتحقيق؛ كما أشاد بالجهود الكبيرة التي بذلها الدكتور محمد الخشت في الجامعة، وتعزيز عملها المشترك مع الجامعات الدولية في جميع أنحاء العالم.

ووجه سفير دولة تشيلى بالقاهرة بابلو آرياران، خطابا، شكر فيه الدكتور محمد الخشت، على حسن استضافته لوفد البرلمان التشيلي خلال زيارته الأسبوع الماضي للجامعة، لبحث سبل التعاون المشترك بين جامعة القاهرة وجامعات دولة تشيلى، والذي اصطحبهم خلالها في جولة بالحرم الجامعي، والتقوا بالطلاب، حيث أبدى رئيس البرلمان التشيلي إعجابه بعلاقة رئيس الجامعة بالطلاب.

وقال سفير دولة تشيلى بالقاهرة، بحسب بيان صادر عن جامعة القاهرة بتفاصيل الخطاب، إنه يتطلع للحصول على فرص في المستقبل لتعزيز العلاقات التعليمية بين دولة تشيلى وجامعة القاهرة.

Advertisements