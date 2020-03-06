شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس برلمان تشيلي يشيد بجهود جامعة القاهرة نحو تعزيز العمل المشترك.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد إيفان فلوريس رئيس البرلمان التشيلي، باللقاء مع الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، حول الدور المهم الذي تلعبه الجامعة في قطاع التعليم العالي وإنتاجها العلمي الهائل في مجال البحث والتحقيق؛ كما أشاد بالجهود الكبيرة التي بذلها الدكتور محمد الخشت في الجامعة، وتعزيز عملها المشترك مع الجامعات الدولية في جميع أنحاء العالم.
ووجه سفير دولة تشيلى بالقاهرة بابلو آرياران، خطابا، شكر فيه الدكتور محمد الخشت، على حسن استضافته لوفد البرلمان التشيلي خلال زيارته الأسبوع الماضي للجامعة، لبحث سبل التعاون المشترك بين جامعة القاهرة وجامعات دولة تشيلى، والذي اصطحبهم خلالها في جولة بالحرم الجامعي، والتقوا بالطلاب، حيث أبدى رئيس البرلمان التشيلي إعجابه بعلاقة رئيس الجامعة بالطلاب.
وقال سفير دولة تشيلى بالقاهرة، بحسب بيان صادر عن جامعة القاهرة بتفاصيل الخطاب، إنه يتطلع للحصول على فرص في المستقبل لتعزيز العلاقات التعليمية بين دولة تشيلى وجامعة القاهرة.
كان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، استقبل بمكتبه، إيفان فلوريس جارسيا رئيس البرلمان التشيلي والوفد المرافق له، لبحث سبل التعاون المشترك بين جامعة القاهرة وجامعات دولة تشيلى، بحضور عدد من نواب البرلمان التشيلي، وسفير دولة تشيلي بمصر.
وقال الدكتور محمد الخشت، خلال اللقاء، إن جامعة القاهرة تضم 26 كلية، بها برامج تعليمية مشتركة مع الجامعات الأجنبية، وأن الدراسة بالبرامج بنظام الساعات المعتمدة أغلبها باللغة الإنجليزية، مضيفًا أن جامعة القاهرة قامت بعقد شراكات دولية مع جامعات عالمية كجامعة بنسلفاينا وكاليفورنيا وموناش وكمبريدج بالإضافة إلى العلاقات الدولية مع عدد من الجامعات الصينية واليابانية.
وأشار رئيس جامعة القاهرة، بحسب بيان صادر عن الجامعة اليوم الأربعاء، إلى أن الجامعة استحدثت 280 برنامجًا دراسيًا خلال العامين الماضيين وفق أحدث المواصفات العالمية، وأن الهدف الأساسى الذى تسعى الجامعة إلى تحقيقه هو تكوين شخصية الطلاب وبنائهم علميًا وثقافيًا وامتلاكهم عقلية منفتحة تمكنهم من التعامل مع الثقافات المختلفة، واقترح الدكتور الخشت على وفد البرلمان التشيلى تقديم 5 منح دراسية كاملة لطلاب دولة تشيلى للدراسة بجامعة القاهرة.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس برلمان تشيلي يشيد بجهود جامعة القاهرة نحو تعزيز العمل المشترك.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.