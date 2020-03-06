شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مايا مرسى تقود مسيرة بسفح الأهرامات لدعم قضايا تمكين المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم منذ قليل المجلس القومى للمرأة ، بسفح الأهرامات، مسيرة بمنطقة الأهرامات تقدمها الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، وعدد من الشخصيات الداعمة لقضية المرأة، وذلك ضمن فعاليات افتتاح البطولة النسائية التى تستهدف تمكين المرأة المصرية من خلال التعلم التجريبى حتى تصبح عامل تغيير فعال لأسرتها وللمجتمع.

وشهد الافتتاح الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس، وعددًا من المديرين التنفيذين للشركات المشاركة والرعاة للبطولة.

جدير بالذكر أن البطولة النسائية تقام على مدار يوم واحداً خلال شهرمارس القادم وتتضمن عدداً من الألعاب والأنشطة التى تتنافس فيها مجموعة من الفرق النسائية الممثلة لعدد من الشركات والهيئات المشاركة بالبطولة، فضلا عن تنظيم مجموعة ورش عمل حول تمكين المرأة، والمساواة بينها وبين الرجل، وسوف ينتهى اليوم برسم لوحه فنية تبرز أهميه المساواة بين الرجل والمرأة تشارك فيها الفرق النسائية بالتعاون مع عدداً من الرجال المؤثرين من هذه الشركات والهيئات لدعم فكرة المساواة .

وسوف تقوم الشركات المشاركة بتوفير تذاكر مجانية للفرق النسائية لحضور المنتدى الاقتصادى العالمى للمرأة، والمزمع عقده مارس القادم، بهدف تمكينهن من التعرف على أفضل تجارب تمكين المرأة على مستوى العالم، وسوف يخصص نصف العائد من هذه البطولة من أجل تنمية المرأة والقطاع التعليمى فى منطقة حى الأسمرات على مدارأربعة أشهر خلال الفترة من نوفمبر وحتى فبراير 2021 .

كانت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة استقبلت مؤخرا فى مكتبها بمقر المجلس القومى للمرأة الدكتورة هاربين أرورا، مؤسسة المنتدى الاقتصادى العالمى للمرأة، لبحث التحضيرات والترتيبات النهائية الخاصة بالمنتدى الذى سيعقد لأول مرة فى مصر خلال شهر مارس المقبل، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، حيث أعربت عن سعادتها وتطلعها لاستضافة مصر المنتدى الاقتصادى العالمى للمرأة، والتى تعد أول دولة يعقد فيها المنتدي خارج مقره الأصلى الهند، ومؤكده على كون المنتدى فرصة متميزة لرائدات الأعمال من جميع أنحاء العالم فى الالتقاء فى مكان واحد وبحث سبل التعاون والفرص المتاحة نحو تمكين المرأة اقتصادياً .

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