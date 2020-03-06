شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وزير التنمية المحلية يوجه بانتشار فرق التدخل السريع تحسبا لتقلبات الطقس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بمتابعة موجة سقوط الأمطار التى شهدتها بعض المحافظات مساء أمس الخميس وفى الساعات الأولى من فجر اليوم الجمعة.

وطالب شعراوى من غرفة العمليات بالتواصل مع المحافظات لمتابعة الإجراءات التى تم اتخاذها لمواجهة سقوط الأمطار على بعض المناطق وسرعة التعامل مع أى تجمعات لمياه الأمطار خاصة فى محافظات بور سعيد ودمياط والإسماعيلية وشمال سيناء والدقهلية .

وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة التأكد من تواجد وانتشار فرق الطوارئ والتدخل السريع واتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر حفاظاً على سلامة المواطنين.

كما وجه شعراوى غرفة العمليات وإدارة الازمات بالوزارة بإعداد تقارير عن تطورات الأوضاع فى المحافظات على مدار اليوم لمواجهة أى طوارىء خلال الـ 48 ساعة القادمة لحين عودة الاستقرار فى الأحوال الجوية طبقاً لما ستعلنه هيئة الأرصاد الجوية ، والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء لسرعة التعامل مع أى أحداث طارئه .

كما طالب وزير التنمية المحلية المحافظات بالتأكد من جاهزية المعدات للتعامل مع أى تجمعات لمياه الامطار وسرعة شفطها بالتعاون مع شركات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظات .

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى استمرار مراجعة غرفة العمليات بالوزارة للإجراءات التى اتخذتها الأجهزة التنفيذية فى عدد من المحافظات التى من المتوقع ان تشهد سقوط أمطار طبقاً لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا السبت، استمرار انخفاض درجات الحرارة ، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة كثيفة والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة كثيفة والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة كثيفة والرياح معتدلة.

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة كثيفة والرياح معتدلة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، دافئ نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة ، وشمال الصعيد طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة كثيفة صباحا والرياح معتدلة ، ويشهد جنوب الصعيد طقس مائل الحرارة نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة.

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