شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الزميل محمد أسعد بجائزة التحقيق الصحفى فى جوائز مصطفى وعلى أمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مجلس أمناء جوائز مصطفى و على أمين الصحفية الفائزين بالجوائز عن الأعمال المنسورة فى عام 2019 بعد انهاء عمل اللجان المحايدة من فرز الأعمال المقدمة، والتى وصلت لـ 217 عملا صحفيا، فى مجالات التحقيق، والحوار الصحفى والإخراج، والقصة الإنسانية، والصورة الصحفية، والتغطية الرياضية، والكاريكاتير، بينما قررت لجنة التغطية الاقتصادية حجب الجائزة .

وفاز الزميل محمد أسعد الصحفى بجريدة صوت الأمة بحائزة التحقيق الصحفى عن تحقيقاته حول المواصفات القياسية لبودرة طفايات الحريق فى مصر، و حصلت الكاتبة الصحفية سناء البيسى على جائزة شخصية العام الصحفية ، كما فاز الكاتب الصحفى جلال عارف بجائزة أفضل كاتب مقال، وفاز الصحفى خالد الشامى بجريدة المصرى اليوم بجائزة افضل حوار صحفى عن سلسلة حوارات مع مرشحى الرئاسة فى الجزائر، و فازت غادة محمد الشريف الصحفية بالمصرى اليوم بجائزة القصة الإنسانية عن ليلة على الرصيف، و فاز محمد يحيى الصحفى بحريدة الوطن بجائزة التغطية الرياضية .

كما فاز الفنان عمرو فهمى بالأخبار بجائزة الكاريكاتير وفاز الصحفى أحمد معوض بأخبار اليوم بجائزة الإخراج الصحفى، وفاز المصور الصحفي أحمد حسن (الأخبار) بجائزة أفضل صورة صحفية، عن حادث قطار مخطة مصر، وفاز موقع القاهرة 24 بجائزة الصحافة الإلكترونية، والذي يرأس تحريره الصحفي محمود المملوك.

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كما قرر مجلس الأمناء منح جائزة الانتماء للكاتب الصحفي عبدالقادر محمد علي ( الأخبار) إضافة إلى جائزة الأول على قسم الصحافة بأكاديمية أخبار اليوم، وفازت بها ريهام عاطف عبدالمقصود، وجائزة الأول على قسم صحافة بإعلام القاهرة، وفازت بها فاطمة فتحي عبدالعزيز.

كما قرر مجلس الأمناء تكريم الكاتب الصحفي احمد جلال مدير عام مؤسسة أخبار اليوم عن جهوده الإدارية بالمؤسسة.

وكشفت صفية مصطفى أمين، الأمين العام لمؤسسة الجوائز، عن إقامة حفل كبير، يحضره عدد من كبار المسئولين، والصحفيين والكتاب، لتوزيع الجوائز على الفائزين.