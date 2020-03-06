شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وزير الزراعة: نسعى لخروج معرض زهور الربيع فى صورة تليق به والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، يرافقه الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعى ، جولة تفقدية لحديقة الأورمان لمتابعة الاستعدادات النهائية، لافتتاح معرض زهور الربيع يوم السبت الموافق 14 مارس الجارى.

وأصدر وزير الزراعة تعليماته باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لخروج المعرض فى أفضل صورة تليق به كأقدم وأهم معرض للزهور فى المنطقة وزير الزراعة التقى أيضا بمجموعة من العارضين واستمع الى اقتراحاتهم لتطوير المعرض وصرح بأنه تم توجيه الدعوة لبعض الوزراء والمحافظين، لحضور افتتاح هذا الحدث الزراعى الهام، والذى يسهم فى النهوض بهذه الصناعة، وفتح اَفاق أوسع للتصدير وزيادة الدخل القومى لمصر

من ناحيته قال الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعى، إن عدد الشركات التى تقدمت للمشاركة فى معرض زهور الربيع حتى الآن بلغ حوالى 200 شركة، تعمل فى مجالات نباتات الزينة والظل والزهور وتنسيق والمستلزمات الزراعية، وإنه سوف يقام صالون ثقافى على هامش المعرض، يناقش كل الموضوعات المتعلقة بالزهور، وكيفية النهوض بها بالإضافة إلى بعض العروض الفنية واللقاءات الثقافية

وأكد افتتاح المعرض هذا العام فى نسخته الـ 87 بحديقة الأورمان النباتية بالجيزة ويستمر لمدة شهر، لافتاً إلى أنه من المتوقع ان تزيد المساحة المقرر إقامة المعرض عليها على 20%، عن العام الماضي.

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وتابع أن اللجنة المشكلة لإدارة معرض هذا العام مازالت تستقبل طلبات الشركات الراغبة فى المشاركة، وخاصة صغار المزارعين والعاملين فى مجال نباتات الزينة وزهور القطف، والصبارات، وتنسيق ومستلزمات الحدائق.

وأوضح رئيس قطاع الارشاد الزراعى ، أن أهمية إقامة هذا المعرض بحديقة الأورمان النباتية بالجيزة، يأتى نظراً لقيمتها التاريخية التراثية الهامة، حيث أنشئت فى عهد الخديوى إسماعيل عام 1875، لخدمة أفرع العلوم التى ترتبط بالنباتات المختلفة الموزعة حسب العائلات النباتية.

رافق الوزير خلال الجولة المهندس محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمهندس محمد عبدالمنعم رئيس الإدارة المركزية للتشجير ، والدكتور سيد حسين مدير حديقة الأورمان.