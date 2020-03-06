صور.. التضامن: إنقاذ 15 طفل و60 حالة من الكبار بلا مأوى بالإسكندرية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال إمام فوزى مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية، إن فريق التدخل السريع نجح خلال الفترة الماضية فى إنقاذ 15 من الأطفال بلا مأوى وإيداعهم دور الرعاية بالإسكندرية وإعادة 9 حالات لأسرهم ، كما صرح أن اجمالى عدد حالات الاشخاص بلا مأوى التى تم التعامل معها 60 حالة، وأن إجمالى الحالات التى تم تقديم خدمات الوزارة لها حوالى 20حالة.

وقال فوزى، فى بيان اليوم، أنه فور ورود بلاغات بالحالات تحرك الفريق فى استجابات سريعة، فقد قام الفريق بالتعامل مع حالة الطفلة نور التى كانت تتسول بها سيدة على شاطئ البحر وتم إنقاذ الطفلة وإيداعها إحدى دور الرعاية واستخراج شهادة ميلاد لها ، أيضاً حالة سيده فى منطقة بحرى بلا مأوى قام الفريق بإيداعها دار الهدايا.

وأضاف مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية، أن الفريق قد تعامل مع رجل كان يتواجد على محطة ترام السيوف وتم علاجه وإيداعه فى إحدى الشقق ولكنه فضل العودة الى الشارع مرة اخرى، كما أنقذ الفريق أحد المشردين عند كوبرى محرم بك الدائرى تم إيداعه فى دار كريم بأبو يوسف وتعامل الفريق مع حالة رجل بلا مأوى فى منطقة ال 500 وتم إيداعه دار الوداد لرعاية المسنين بكرموز.

ويأتى فريق التدخل السريع كأحد آليات وزارة التضامن الاجتماعى لدعم التدخلات العاجلة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية حيث تم تدشين الفريق عام 2014 لإجراء التدخلات السريعة والعاجلة إزاء ما يتم تلقيه من بلاغات عن تجاوزات ضد نزلاء مؤسسات الرعاية من الأطفال والمسنين وقد نجح الفريق فى اتخاذ إجراءات فورية بالتنسيق مع مجالس إدارات الجمعيات الأهلية التى تشرف على إدارة دور الرعاية بهدف الارتقاء بمستوى الرعاية المقدمة للنزلاء، كما ساهم فى توفيق أوضاع بعض الدور لتتمكن من استقبال الحالات الواردة وتحتاج لتدخلات عاجلة بالإضافة لتعامل الفريق مع حالات المشردين ونقلهم وايداعهم دور الرعاية الاجتماعية .

ويتلقى الفريق البلاغات الواردة من الخط الساخن للوزارة (16439) و (16528) أو من خلال الشكاوى المباشرة من المواطنين على تليفون الخاص بالفريق( 01095368111) أو من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي