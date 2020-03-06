شكرا لقرائتكم خبر عن ABC نيوز: مصر اتخذت خطوات مهمة لتمكين سيدات الأعمال المصريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرزت شبكة "إيه بى سى نيوز" استضافة القاهرة للمنتدى الاقتصادى للمرأة ، وهو مؤتمر عالمي سنوي للأعمال التجارية للنساء في الهند منذ عام 2015، وقالت إن أكثر من 1500 سيدة أعمال من أكثر من 120 دولة في القاهرة هذا الأسبوع لحضور ورش عمل حول التوظيف والتجارة الدولية والتكنولوجيا والتمويل.

ويقول المنظمون إن هذه الخطوة تؤكد صعود النساء في مجتمع الأعمال في الشرق الأوسط.

ونقلت الشبكة عن هاربين أرورا، مؤسسة المنتدى الاقتصادى للمرأة قولها إنها "قابلت بعض النساء الاستثنائيات حقاً في مصر. ونود أن يعرف العالم ومجتمعنا العالمي عنهم."

في سن الخامسة ، عرفت أميرة الديب ، رائدة الأعمال المصرية ، ما تريد أن تعمل عندما تكبر، وهو المساعدة في عيادة والدتها ، حيث كانت تطمح إلى أن تصبح صيدلانية وتشجع النساء على ريادة الأعمال. في ذلك الوقت ، كانت النساء اللائي يبدأن ويديرن أعمالهن التجارية الخاصة في مصر أمر نادر.

ومع ذلك ، قالت الشبكة إنه منذ عام 2011 ، اتخذت مصر خطوات مهمة لتمكين سيدات الأعمال. بحلول عام 2030 ، تخطط مصر لأن تشكل النساء 40 ٪ من القوى العاملة لديها ، مقارنة بمشاركتها الحالية البالغة 22.9 ٪ ، وفقا الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. اعتبارًا من عام 2019 ، أصبحت دورات ريادة الأعمال ضرورية لجميع طلاب الجامعات المصرية.

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وكانت رئيسة المنتدى الاقتصادي العالمي للنساء، عن سعادتها بتنظيم المؤتمر في دورته الـ36 بالقاهرة، لأنها بلد الحضارات القديمة، ودائمًا ما تقدم رسائل للعالم أهمها، تمكين المرأة على كافة الأصعدة، في ظل هذا الوقت الذى تلغى فيه كل المؤتمرات في العالم، بسبب الخوف من فيروس كورونا.

وقالت هاربين، إن مشاركة مئات السيدات من 75 دولة في ظل المخاوف العالمية الموجودة في الوقت الحالي من كورونا، يؤكد على قدرتهن على تغيير العالم، وأن لديهن كل شيء، ويحتاجون للإيمان بأنفسهن ومهارتهن، والبدء في مشروعاتهن الخاصة.

وأطلق المنتدى الاقتصادى، أول مبادرة رقمية من نوعها مخصصة لرائدات الأعمال من كافة أنحاء العالم، وسيتم البدء فى العمل التنفيذى للمنصة من مصر، تتعلق بالتنمية الاقتصادية والشمول والتطور الاقتصادى للمرأة فى العالم، تستهدف مليون سيدة من كل أنحاء العالم.