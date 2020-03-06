شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. محافظ الجيزة يقود حملات نظافة بأحياء شمال والوراق والهرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قاد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة حملات النظافة ورفع المخلفات بحى شمال الجيزة حيث شملت شوارع النيل والعروبة ومحمد حجازى ومنطقة المنيرة والبوهى والقومية والأقصر والوحدة وبشتيل والمطار وترعة السواحل.

وكلف محافظ الجيزة رؤساء أحياء شمال والوراق بالتواجد الميدانى على مدار اليوم ومتابعة حاله النظافة ورفع اى مخلفات مستجده أولا بأول الى جانب وضع خطة عاجلة لرفع كفاءة النظافة النظافة والنهوض بها .

وأكد راشد على هيئة النظافة بتدعيم شوارع حى شمال الجيزة بصناديق قمامة اضافية وحاويات لتوزيعها بأماكن القاء القمامة ورفعها بصفة مستمرة لعدم السماح بوجود تجمعات للمخلفات بالشوارع مشددًا على التصدى بكل حزم واعداد كمائن لضبط سيارات الكارو التى تقوم بإلقاء مخلفات الرتش والتحفظ عليهم ومصادرتهم كأجراء رادع حيال تلك الظاهرة .

تصريحات المحافظ جاءت خلال جولة تفقد خلالها الحالة العامة للنظافة وخلال الجولة قرر الغاء التعاقد مع شركة الجمع السكنى المسئولة عن منطقة القومية العربية وإسناد الاعمال لأخرى جادة .

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كما وجه المحافظ بالتنبيه على الشركة المكلفة بأعمال رصف وتطوير شارع محمد حجازى بالانتهاء من ذلك فى أسرع وقت ممكن لما له من أهميته كمحور مرورى وتحصيل قيمة رصف شارع ترعة السواحل من شركات المرافق القائمة على إعمال الحفر به حتى يتسنى إعادة حالة الشارع كسابقة . مؤكداً على تنفيذ حملات مكبرة على الباعة بسوق المنيرة لقيامهم بالتعدى على نهر الطريق إضافة إلى عدم السماح لمعارض السيارات والمواطنين بأستغلال أرصفة المشاه فى انتظار السيارات .

كما وجه رئيس جهاز السرفيس بنقل موقف بشتيل لعدم اعاقة الحركة المرورية وذلك بالمكان المخصص بشارع المطار لحين ادراجه ضمن خطة المحافظة بتطوير المواقف .

شملت جوله محافظ الجيزة حى الهرم والوراق حيث وجه المحافظ بتكليف شركه والدفع بــ 50 سيارة لسرعة رفع مخلفات الرتش الموجودة امام مجمع المدارس الكائن بشارع الصفاء والمروة لما يسببه من مظهر غير حضارى للمنطقة .

ووجه رئيس مدينة الجيزة بتدعيم حى الوراق بعدد من شركات نظافة لديهم الخبرة الكافية فى تحسين مستوى النظافة والتأكيد عليهم بجمع مخلفات القمامة من المنازل لعدم وجود تجمعات بالشوارع، مؤكداً انه سيتم تدعيم إدارة الرصد والمتابعة بموظفين أكفاء للعمل على رصد ومتابعة حالة النظافة بالأحياء للعمل على تلافيها فى حينه موجهًا بتحفيز الجادين منهم لتشجعيه على بذل قصارى جهده لصالح العمل .

وجه المحافظ بعمل لوحات ارشادية للمواطنين بعدم العبور من على المسطحات الخضراء بالجزيرة الوسطى والالتزام بأماكن العبور المخصصة لهم حفاظاً على حالة المزروعات .