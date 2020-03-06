شكرا لقرائتكم خبر عن تجربة يجب تعميمها .. سيارة نقل تغطى القمامة بشبكة منعا لتساقطها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد ”الخليج 365”، فى إحدى شوارع الإسكندرية سيارة لنقل القمامة، حرص سائقها على وضع الشباك فوق صندوق السيارة، للحد من سقوط القمامة فى الشوارع أثناء سير السيارة، أو تطاير المخلفات.

وتظهر في الصورة، الشباك وهى تحكم القمامة على السيارة، فرغم الجهود التى تبذل في سبيل حملات النظافة وإخلاء الشوارع من القمامة، إلا أن السيارات التي تنقل القمامة، كانت دائما ما تتكدس بالمخلفات والقمامة، وهى ما يتسبب فى سقوط القمامة في الشوارع، لتصبح كافة سيارات القمامة مطالبة بتغطية السيارة من الأعلى، ويتم تعميم التجربة.



الشباك تغطى القمامة

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يذكر أن الشهر الماضى، أعلنت محافظة الإسكندرية، رفع 970 طن قمامة من شاطئ النخيل على مدار 4 أيام متتالية، حيث كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، رئيس حي العجمي وشركة نهضة مصر لخدمات النظافة، بالبدء الفوري في رفع كافة المخلفات والقمامة المتراكمة وزيادة معدلات الرفع ومرات الكنس بمدينة شاطئ النخيل "6 أكتوبر" بالكيلو 21 بالعجمي، استجابة لشكاوى المواطنين من أهالي المدينة بسبب تراكم القمامة وعدم رفعها أولا بأول.

وفي هذا الإطار، قام السيد موسى رئيس حي العجمى بالتنسيق مع شركة نهضة مصر بتكثيف أعمال رفع القمامة والمخلفات، وتم رفع 970 طن على مدار 4 أيام متتاليات، حرصا من المحافظة على سرعة الاستجابة لمطالب قاطني المدينة.

وأشار بيان صادر من محافظة الاسكندرية اليوم ـ إلى أن مدينة 6 أكتوبر، تتبع جمعية 6 أكتوبر وخارج تعاقد المحافظة مع شركة نهضة مصر المسئولة عن جمع القمامة، وأن الجمعية متعاقدة مع شركة خاصة مسئولة عن رفع القمامة بها، الا أن المحافظة تدخلت استجابة لشكاوى الأهالى.