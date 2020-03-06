شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الدكتور شريف مختار مستشارا لرئيس جامعة القاهرة للشؤون الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أصدر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، قرارًا بتكليف الدكتور محمد شريف محمد مختار الأستاذ المتفرغ بقسم أمراض القلب بكلية الطب مستشارًا لرئيس جامعة القاهرة للشؤون الطبية.

والدكتور محمد شريف مختار هو أستاذ القلب والأوعية الدموية وأستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، وهو مؤسس ومدير مركز رعاية الحالات الحرجة في الفترة من 1982 حتى 2005، ورئيسًا لقسم طب الحالات الحرجة من 1992 حتى 2002، ويشغل منصب رئيس الكلية المصرية لأطباء الحالات الحرجة من 2011 وحتى الآن.

كانت جامعة القاهرة أعلنت عن نجاحها ولأول مرة فى تاريخها - لتصبح على رأس 50 جامعة عالمية فى تخصصات الصيدلة وعلم الأدوية، وتحتل المركز 101 عالميا في علوم الحاسب ونظم المعلومات، والهندسة المدنية والإنشاءات، واللغات الحديثة والعلوم الطبية، وتحتل المركز 176 في قطاع الهندسة والتكنولوجيا و208 فى القطاع الطبى و271 في العلوم الاجتماعية والإدارية و296 فى قطاع الآداب والإنسانيات ضمن أول 300 جامعة على مستوى العالم.