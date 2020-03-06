"الأب وابنه خلصوا على الجار".. تفاصيل مقتل نجار في مشاجرة بشبرا الخيمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط شخصين لقيامهما بإرتكاب واقعة مقتل مواطن بسبب خلافات الجيرة بالقليوبية.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، اليوم الجمعة، إنه فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول شبرا الخيمه بمديرية أمن القليوبية من إحدى المستشفيات بدائرة القسم بوصول ( نجار مسلح - مقيم بدائرة القسم ) متوفى إثر إصابته بجرح طعنى وسحجات وكدمات .. وبالإنتقال والفحص وبسؤال زوجة المتوفى ( ربة منزل - مقيمه بذات العنوان ) إتهمت جيرانها (سائق ونجله - مقيمان بذات العنوان) مصابان بجروح بالرأس والجبهة، وذلك بسبب خلافات الجيرة حيث حدثت بينهم مشاده كلامية تطورت لمشاجره تعدى خلالها كلٍ منهم على الآخر بالضرب وقيام السائق بإحضار سلاح أبيض عبارة عن ( سكين ) وقام بطعن المتوفى محدثاً إصابته التى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعه ، وتم بإرشاد السائق ضبط السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالتها إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.