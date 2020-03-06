محافظ القاهرة يتفقد مسار المومياوات الملكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أعمال رفع كفاءة المسار الذي تسلكه المومياوات الملكية عند خروجها من المتحف المصري بالتحرير حتى وصولها لمتحف الحضارات بالفسطاط.

ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من رفع كفاءة كوبري الملك خالد واستعدال أسواره والستائر المعدنية الخاصة به وتوحيد شكلها مع إعادة طلائها بلون واحد.

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كما شدد محافظ القاهرة على سرعة الانتهاء من طلاء كافة الأسوار على طول المسار ورفع كفائتها مع إزالة أي تشوهات أو كتابات عليها و طلاء واجهات العقارات المطلة على الطريق المؤدي إلى متحف الحضارة ، واستكمال الأرصفة والبردورات وتوحيد منسوب الأرصفة ورفع كافة الاشغالات الخاصة ببائعي الفواخير وإخلاء الأرصفة تماماً للمشاة ورفع كفاءة النظافة فى المنطقة .

وأثناء الجولة توقف محافظ القاهرة لمشاهدة أعمال تجميل أسوار المدارس المطلة على الكورنيش بمنطقة مصر القديمة والتى يقوم بها طلاب إدارة مصر القديمة التعليمية بدعم من المجتمع المدنى رغبة منهم فى المساهمة فى هذا الحدث الهام حيث يشارك الطلاب الموهوبين بأعمال الرسم تحت اشراف مدرسى التربية الفنية بالتعاون مع قصور الثقافة ويقدم المجتمع المدنى الأدوات الخاصة بالرسم كالفٌرش والألوان والدهانات بالمجان .

رافق المحافظ في جولته جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية, ومديري مديريات الإسكان والطرق ورئيس هيئة النظافة ورئيس حي مصر القديمة .​