وزير الزراعة يتابع الاستعداد لافتتاح معرض زهور الربيع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:

تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقه الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، حديقة الأورمان لمتابعة الاستعدادات النهائية لافتتاح معرض زهور الربيع يوم السبت الموافق 14 مارس الجاري.

وذكر بيان لوزارة الزراعة اليوم أن القصير أصدر تعليماته باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لخروج المعرض في أفضل صورة تليق به كأقدم وأهم معرض للزهور في المنطقة.

والتقى وزير الزراعة أيضا بمجموعة من العارضين واستمع إلى اقتراحاتهم لتطوير المعرض، وأكد أنه تم توجيه الدعوة لبعض الوزراء والمحافظين لحضور افتتاح هذا الحدث الزراعي الهام، والذي يسهم في النهوض بهذه الصناعة، وفتح اَفاق أوسع للتصدير وزيادة الدخل القومي لمصر.

من جانبه، قال رئيس قطاع الإرشاد الزراعي إن عدد الشركات التي تقدمت للمشاركة في معرض زهور الربيع حتى الآن بلغ حوالي 200 شركة، تعمل في مجالات نباتات الزينة والظل والزهور والتنسيق والمستلزمات الزراعية، لافتا إلى أنه سيقام صالون ثقافي على هامش المعرض يناقش كل الموضوعات المتعلقة بالزهور وكيفية النهوض بها، بالإضافة إلى بعض العروض الفنية واللقاءات الثقافية.

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وأضاف أنه سيتم افتتاح المعرض هذا العام في نسخته الـ 87 بحديقة الأورمان النباتية بالجيزة والذي يستمر لمدة شهر، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تزيد المساحة المقرر إقامة المعرض عليها على 20%، عن العام الماضي.

وأشار عزوز إلى أن اللجنة المشكلة لإدارة معرض هذا العام مازالت تستقبل طلبات الشركات الراغبة في المشاركة، خاصة صغار المزارعين والعاملين في مجال نباتات الزينة وزهور القطف، والصبارات، وتنسيق ومستلزمات الحدائق.

وأوضح أن أهمية إقامة هذا المعرض بحديقة الأورمان النباتية بالجيزة، يأتي نظرا لقيمتها التاريخية التراثية الهامة، حيث تم إنشاؤها في عهد الخديوي إسماعيل عام 1875، لخدمة أفرع العلوم التي ترتبط بالنباتات المختلفة الموزعة حسب العائلات النباتية.

رافق الوزير خلال الجولة المهندس محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين، والمهندس محمد عبدالمنعم رئيس الإدارة المركزية للتشجير، والدكتور سيد حسين مدير حديقة الأورمان.