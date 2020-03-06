مصر | تحويلات مرورية بمناسبة تطوير طريق الإسماعيلية الصحراوي

وأوضحت، أن ذلك بمناسبة القيام بأعمال توسعة وتطوير طريق "القاهرة الإسماعيلية الصحراوي" في القطاع من أسفل محور سعد الدين الشاذلي وحتى أسفل محور 30 يونيو بطول 65 كيلو متر.

وذكرت المرور في بيان، اليوم الجمعة، أن أعمال التطوير سوف تبدأ من يوم السبت بعد غد، وقد تم تخصيص عدة طرق بديلة وهي السيارات النقل القادمة من مناطق الإسماعيلية وبورسعيد إتجاه القاهرة يتم الصعود لطريق محور 30 يونيو اتجاه طريق السويس الصحراوي منه إلى مناطق القاهرة.

السيارات النقل القادمة من مناطق الصالحية ومدن فايد وأبو سلطان يتم استخدام وصلة أم قمر إتجاه طريق السويس منه إلى القاهرة.

السيارات النقل القادمة من مناطق دمياط وبورسعيد أعلى محور 30 يونيو وترغب في استخدام طريق الإسماعيلية إتجاه القاهرة يتم إستكمال السير أعلى محور 30 يونيو وحتى الوصول إلى طريق السويس الصحراوى منه إلى القاهرة.

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السيارات النقل القادمة من بلبيس أعلى الطريق الدائرى الإقليمي والطريق الدائري الأوسطي وترغب في استخدام طريق الإسماعيلية وصولًا للقاهرة يتم إستكمال السير أعلى تلك الطرق إلى طريق السويس ومنه إلى القاهرة.

القادم من داخل القاهرة ويرغب في الوصول إلى مدينة العاشر من رمضان يتم استخدام طريق السويس (بديلًا عن طريق الإسماعيلية) ومنه إلى الطريق الروبيكى وصولًا إلى مدينة العاشر من رمضان، والعكس للقادم من العاشر من رمضان اتجاه القاهرة.

القادم من مناطق القاهرة إتجاه مدينة الإسماعيلية يتم إستخدام طريق السويس (بديلًا عن طريق الإسماعيلية) وحتى الوصول لتقاطع محور 30 يونيو مع طريق السويس، ثم استخدام محور 30 يونيو وصولًا لطريق الإسماعيلية والاستكمال بطريق الإسماعيلية إتجاه مدينة الإسماعيلية، وبالنسبة لقاطني مدينتى الشروق والمستقبل اتجاه القاهرة يسلك الطريق الدائري الأوسطي اتجاه طريق السويس ومنه إلى القاهرة.

وأهابت وزارة الداخلية قائدي السيارات الالتزام بالتعليمات حفاظًا على سلامتهم.