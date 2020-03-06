مصر | ضبط شخص بحوزته حشيش وسلاح ناري وذخائر في القليوبية

شنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، اليوم الجمعة، حملة أمنية مكبرة برئاسة قطاع الأمن العام، استهدفت عاطلا مقيم بدائرة مركز شرطة قليوب، مسجل شقي خطر مخدرات وسبق اتهامه في 8 قضايا "مخدرات، سلاح، مقاومة سلطات، مشاجرة".

المتهم مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في حكمين قضائيين صادرين ضده بالسجن المؤبد في قضية مقاومة سلطات وسلاح والسجن 6 سنوات في قضية مقاومة سلطات وسلاح ومخدرات، وكذا مطلوب ضبطه وإحضاره في قضيتي مخدرات وسلاح.

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وأسفرت الجهود عن ضبطه وبحوزته بندقية آلية وعدد 2 خزينة لذات السلاح وعدد 25 طلقة نارية من ذات العيار، كمية من مخدر الحشيش "وزنت 200 جرام"، مبلغ مالي، هاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح الناري للدفاع عن نشاطه الإجرامي والمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.