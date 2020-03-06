مصر | ضبط جزار لقتله زميله في مشاجرة بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط جزار لقتله جزارا خلال مشاجرة نشبت بينهما في القليوبية.

وتبلغ لقسم شرطة الخصوص بمديرية أمن القليوبية من عمليات شرطة النجدة بحدوث مشاجرة ووجود متوفى ومصاب بدائرة القسم.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين جزار ومقيم بدائرة قسم شرطة الخانكة، مصاب بكدمات بالوجة والرأس والظهر وآخر جزار ومقيم بدائرة القسم، توفي إثر إصابته بجرح طعني وذلك بسبب خلافات بين الطرفين في التنافس على البيع، تطورت لمشاجرة قام خلالها المتهم الأول بطعن المتهم الثانى بسلاح أبيض "سكين" محدثًا إصابته التي أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

