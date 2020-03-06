مصر | ضبط عامل لقتله ربة منزل بغرض سرقتها في أسيوط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط عامل لقتله ربة منزل بغرض سرقتها في أسيوط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة أسيوط، اليوم الجمعة، من تحديد وضبط مرتكب واقعة مقتل ربة منزل بمسكنه بدافع سرقتها.

وتبلغ لقسم شرطة أول أسيوط بالعثور على جُثة ربة منزل بمسكنها الكائن بدائرة القسم مصابة بعدة طعنات متفرقة ووجود آثار بعثرة بمحتويات الشقة.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي لمشاركة قطاع الأمن العام وإداره البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، توصلت جهوده إلى تحديد مرتكب الواقعة نجل عمومة زوج المجني عليها وعامل مقيم بمحافظة سوهاج بدافع السرقة.

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وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف تفصيليًا بارتكابه الواقعة، وقرر أنه توجه بتاريخ الواقعة لمسكن المجني عليها بقصد السرقة وعقب قيامها باستضافته باغتها بالتعدي عليها بعدة طعنات متفرقة باستخدام سلاح أبيض عبارة عن (سكين) حتى تأكد من وفاتها.