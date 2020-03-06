مصر | "الداخلية" تعلن ضبط 44 قطعة سلاح ناري و182 قضية مخدرات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الداخلية" تعلن ضبط 44 قطعة سلاح ناري و182 قضية مخدرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجهت أجهزة وزارة الداخلية، بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة، عن ضبط 44 قطعة سلاح ناري، 182 قضية مخدرات وتنفيذ 49338 حكما قضائيا متنوعا على النحو التالي:-

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط 44 قطعة سلاح ناري، بحوزة 41 متهما، على النحو التالي:-

رشاش.

(5) بنادق آلية.

(3) بندقية خرطوش.

(2) طبنجة.

(33) فرد محلى.

(103) طلقة مختلفة الأعيرة.

(179) قطعة سلاح أبيض.

وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 49338 حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالي:

(153) حكم جناية.

(15604) حكم حبس جزئي.

(2823) حكم حبس مستأنف.

(23532) حكم غرامة.

(7226) حكم مخالفة .

وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية تم ضبط (2) تشكيل عصابي ضما (7) متهمين، ارتكبوا (8) حوادث متنوعة.

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وفي مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (182) قضية مخدرات بحوزة (189) متهم، ضُبط خلالها الآتي:

كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 5,188 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت ( 2,280 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت ( 1,796 كيلو جرام ).

كمية من مخدر الأفيون وزنت ( 80 جرام ).

كمية من مخدر الشابو وزنت ( 255 جرام ).

كمية من مخدر الفودو وزنت (3,239 كيلو جرام).

كمية من مخدر الأستروكس وزنت (736 جرام).

تنفيذ 49338 حكمًا قضائيًا

عدد (3152) قرص مخدر .

وفي مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين: ضبط 22 متهما.

وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط 18 متهما لممارستهم أعمال البلطجة.

وفي مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة تم ضبط 388 دراجة نارية مخالفة.

وفي مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها: إعادة 7 دراجات نارية.

وفي مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 33387 مخالفة مرورية.

وفي مجال فحص السائقين تم فحص 130 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 12 منهم.

ويأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.