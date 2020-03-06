مصر | حملات مكبرة لشرطة البيئة والمسطحات (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حملات مكبرة لشرطة البيئة والمسطحات (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، جاء أبرزها على النحو التالي:

في مجال حماية مستلزمات الإنتاج الزراعي والمواد الغذائية

ضبط مخزن أعلاف، مصنع رنجة، مجزر، ثلاجة بإجمالي كمية وزنت 7 طن أعلاف- 8 طن ملح- 12،5 طن أسماك- 1 طن دواجن مذبوحة بالمخالفة لقانون المستلزمات الزراعية بنطاق مديرية أمن الغربية.

في مجال حماية البيئة ومكافحة المنشآت الصناعية المخالفة

ضبط 5 منشأة بنطاق مديريتي أمن القليوبية والغربية لإرتكاب المخالفات الآتية: عدم موافقة البيئة، التخلص الغير آمن من المخلفات "الخطرة، الصلبة" - التخزين الغير آمن من المخلفات الخطرة والصلبة، عدم توفير مهمات الوقاية والسلامة والصحة المهنية بالمخالفة لقانون البيئة.

في مجال حماية البيئة

عوادم السيارات: ضبط عدد 20 سيارة لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات "إنبعاث أدخنة كثيفة" بنطاق محافظة القليوبية بالمخالفة لقانون البيئة.

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مكامير الفحم: ضبط عدد 2 مكمورة فحم، وذلك لمخالفة إنبعاث أدخنة كثيفة تؤثر بالسلب على حماية البيئة بنطاق محافظة الغربية بالمخالفة لقانون البيئة. مكامير الفحم: ضبط عدد 2 مكمورة فحم، وذلك لمخالفة إنبعاث أدخنة كثيفة تؤثر بالسلب على حماية البيئة بنطاق محافظة الغربية بالمخالفة لقانون البيئة. إلقاء المخلفات بالطريق العام: ضبط عدد 17 مخالفة عبارة عن "إلقاء مخلفات بالطريق العام - تشوينات " بالمخالفة لقانون البيئة.