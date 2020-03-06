مصر | "الحماية المدنية" تنقل مسنة من مسكنها لأحد المستشفيات بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الحماية المدنية" تنقل مسنة من مسكنها لأحد المستشفيات بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت وحدات الإنقاذ بالحماية المدنية بالقاهرة، في نقل سيدة مسنة من مسكنها لأحد المستشفيات عقب تدهور حالتها الصحية.

وورد بلاغ لغرفة عمليات النجدة، من إحدى السيدات (مسنة، ومقيمة بدائرة قسم شرطة روض الفرج) تضمن شعورها بحالة إعياء، وطلبت المساعدة في إنزالها من مسكنها لعدم قدرتها على الحركة والتوجه للمستشفى.

وعلى الفور تم الدفع بوحدات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة لمكان البلاغ، وتم مساعدتها في النزول من العقار وتدبير سيارة إسعاف مجهزة لها ونقلها إلى المستشفى.

ولاقى سرعة انتقال القوات لمحل البلاغ استحسان المواطنة التي تقدمت بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهد المبذول.