مصر | ضبط 5 متهمين في واقعة خطف سائق بالمنوفية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 5 متهمين في واقعة خطف سائق بالمنوفية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية، في تحديد وضبط مرتكبي واقعة خطف سائق بالمنوفية لخلافات مالية بينهم.

وتبلغ لقسم شبين الكوم بمديرية أمن المنوفية من الأهالي بقيام عدد 5 أشخاص مجهولين يستقلون سيارتين ملاكي بخطف أحد الأشخاص أثناء تواجده بدائرة القسم.

وانتقلت إدارة البحث الجنائي بالمديرية وقطاع الأمن العام وتبين قيام الأهالي بضبط أحد الأشخاص مالك مصنع خراطيم كائن بمدينة السادات ومقيم بدائرة مركز شرطة منوف وبمناقشته قرر حضوره وبصحبته 5 أشخاص ومقيمين بدائرة مركز وقسم شرطة منوف بالمنوفية مستقلين سيارتين ملاكى، وقيامهم بخطف سائق ومقيم بدائرة مركز شرطة الشهداء عقب قيام أحدهم بإستدراجه هاتفيًا إلى مكان الواقعة إلا أن الأهالي تمكنوا من ضبطه.

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وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين بعدة مأموريات بمشاركة قطاع الأمن العام أسفرت من خلال تتبع خطوط سير المتهمين بدائره قسم شرطة شبين الكوم، مركز شرطة منوف عن ضبط باقي المتهمين وتحرير المجني عليه بمكان احتجازه بمنزل اثنين منهم الكائن بدائرة مركز شرطة منوف بالمنوفية والسيارتين المستخدمتين في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا تفصيليًا بارتكابهم الواقعة وقرر أحدهم بسابقة قيام المجني عليه بالنصب عليه والاستيلاء منه على مبلغ 15 ألف جنيه عقب إيهامه بقدرته على تعيين شقيقة أحد المتهمين بإحدى الجهات الحكومية كما قرر أحد المتهمين بأن المجني عليه مدين له بمبلغ 5 آلاف جنيه وعقدهم العزم على استدراجه وخطفه لاسترداد ما لهم من مبالغ مالية طرف المجني عليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

