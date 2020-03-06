أخبار مصر | غدا.. افتتاح المؤتمر الدولي الثاني لكلية أصول الدين بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. افتتاح المؤتمر الدولي الثاني لكلية أصول الدين بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق في العاشرة من صباح غد السبت، بمركز الأزهر للمؤتمرات، أعمال المؤتمر العلمي الدولي الثاني لكلية أصول الدين القاهرة (بناء الإنسان في التصور الإسلامي بين الواقع والمأمول).

ويأتي ذلك برعاية الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد حسين المحرصاوي، رئيس الجامعة، والدكتور طارق سلمان، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، ورئاسة الدكتور عبد الفتاح العواري، عميد الكلية، وأمانة الدكتور عبد الله محي عزب، والدكتور طه عبد الخالق عبد العزيز، وكيلا الكلية.

ويتضمن المؤتمر عدة محاور، يتمثل المحور الأول في المقاصد الشرعية لبناء الإنسان ويشمل البناء العقدي للإنسان، والبناء المجتمعي للإنسان، والبناء العقلي والجسماني، والبناء الاقتصادي للإنسان، والبناء السياسي للإنسان.

بينما يتمثل المحور الثاني في البناء العلمي والمعرفي للإنسان ويتكون من مفهوم البناء المعرفي للإنسان بين العلوم الشرعية والعلوم العصرية، وأزمة التقدم التقني بين التراث الإسلامي ومستجدات الحياة، والانحرافات الفكرية وخطرها على البشرية، ورسالة الأزهر وأثرها في بناء الإنسان.

في حين يتمثل المحور الثالث في الحديث عن البناء الأخلاقي والروحي للإنسان متضمنا المنهج الأخلاقي في الإسلام، والمناهج الأخلاقية عند المجددين المسلمين، والقيم الأخلاقية بين المعرفة والسلوك (مشكلات وحلول).