أخبار مصر | نقيب البيطريين رئيسا للجنة الكتاب والنشر بالمجلس الأعلى للثقافة

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أصدرت الدكتوره إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، قرارا بتشكيل لجان المجلس الأعلى للثقافة، ضم القرار الأستاذ الدكتور خالد العامري رئيسًا للجنة الكتاب والنشر بالمجلس الأعلى للثقافة لمدة عامين.

وأوضحت وزيرة الثقافة أن التشكيل الجديد يأتي في أعقاب تطوير لجان المجلس، وإعادة هيكلتها بما يكفل تحقيقها لأهدافها في دعم السياسات والاستراتيجيات الثقافية، وتطويرها في ضوء خطة التنمية المستدامة والتي نصت عليها نقيب الأطباء البيطريين رئيسا للجنة الكتاب والنشر بالمجلس الأعلى للثقافة.