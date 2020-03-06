شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة وطقس سيئ بالدقهلية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت محافظة الدقهلية، اليوم الجمعة، حالة من الطقس السيئ وسقوط أمطار غزيرة على معظم أنحاء المحافظة وصلت إلى حد الثلوج في بعض المناطق، مما تسبب في غرق الشوارع بمياه الأمطار.

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وأعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، رفع حالة الاستعداد القصوى وأمر بشفط وكسح مياه الأمطار من الشوارع وفتح البلاعات حتى تخلو الشوارع من تجمعات مياه الأمطار لتسهيل الحركة المرورية والتيسير على المواطنين للخروج لأداء احتياجاتهم.

وقال هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية والمتحدث الرسمي باسم المحافظة، إنه تم تشكيل غرفة عمليات للتواصل المباشر مع مجلس الوزراء، وتتلقى لجنة الأزمات أي بلاغات للتدخل السريع لحلها وفقا للخطة الموضوعة مسبقا.

وعلى الصعيد نفسه، توقفت حركة الصيد ببحيرة المنزلة، وعزف الصيادون عن النزول في الساعات الأولى من الصباح بسبب زيادة حدة الأمطار وشدة الرياح.

أمطار غزيرة بشوارع الدقهلية

أمطار غزيرة بشوارع الدقهلية

مستشفى الحجر الصحي بمطروح